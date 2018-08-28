Гейзери та ріки: у Києві знову прорвало трубу (фото)

У Києві вдруге за два дні прорвало трубу. Цього разу надзвичайна подія трапилася у Солом'янському районі столиці.

Про це інформують у Facebook-спільноті "Kyiv Operative".

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На вулиці Польовій із тріщин у асфальті б'ють "ключі" води. Ремонтників не видно. Напевно, чекають поки підтопить все навколо,

– йдеться у повідомленні.

На знімках видно, що вода затопила значну частину вулиці та пошкодила асфальтне покриття.

Людей у мережі особливо обурило те, що ніхто не поспішає ліквідовувати аварію.

"Гідровипробування проведені вдало", – пишуть жартівники.

Додамо, що 27 серпня масштабний витік води стався на Печерську, там потужними потоками навіть пошкодило припарковану неподалік автівку.