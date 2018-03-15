21:58
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

GfK Ukraine: більшість опитаних "за" контроль і високу ціну ліцензії для операторів лотерей

69 Читать новость на русском
Лотерея
Лотерея / geek-nose.com

77% респондентів виступають за жорсткий контроль операторів лотерей з боку держави. 67% опитаних вважають, що оператори зобов'язані платити високу ціну за державну ліцензію, яка дає право проводити лотереї.

Також більшість опитаних (67%) вважає, що оператором лотерей мають бути лише ті компанії, які мають багаторічний досвід роботи на ринку та доброчесну репутацію.

При цьому 86% опитаних відзначили, що держава повинна гарантувати добропорядність операторів лотерей та виплати виграшів.

Такими є дані опитування мешканців Києва щодо їхнього ставлення до азартних ігор на гроші, здійсненного компанією GfK Ukraine у ​​березні 2018 року.

За даними GfK Ukraine, за останні 5 років кожен п'ятий киянин (21%) хоча б один раз грав в азартну гру на гроші. 14% грали у лотерею, 4% – у карти і стільки ж робили ставки у букмекерів, а 2%, відповідаючи на запитання соціологів, зазначили, що грали на ігрових автоматах і в інтернет-казино.

11% киян заявили, що хотіли б грати в лотереї в майбутньому, а взяти участь в інших азартних іграх висловили бажання менше 3%.

В опитуванні взяли участь 1000 респондентів у віці від 18 років. Вибірка є репрезентативною за статтю та віком, максимальна похибка – 2,6%. Опитування проводилося методом комп'ютеризованого телефонного інтерв'ю із дзвінками на номери мобільних телефонів.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1125
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 858
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6165
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 465
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5084
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук