Гібрид Toyota Camry витіснить Avensis на європейському ринку

Після 14 років відсутності на європейському ринку, туди повертається Toyota Camry. Щоправда тільки у гібридному виконанні. Більше того, вона витіснить модель Avensis, яка зникла з багатьох ринків.

Хоча в деяких країнах, наприклад в Австрії, Бельгії та Німеччині й досі продається у виконанні універсал.

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Але Франція, Італія та Іспанія вже повністю розпрощалися з Avensis.Раніше Toyota відмовилася в Європі і від дизельного RAV4, замінивши його гібридом. В тому числі і в Україні. А от Camry у нас успішно продається з 90-х років і стабільно лишається одним з лідерів класу.



Toyota Avensis

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