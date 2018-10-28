Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня

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Окупанти анексованого Криму почали красти воду з українського Херсона

Крим все ближче до екологічної катастрофи. Літню засуху змінила осіння, дощів майже немає, а вода у підземних водах стає солонішою, тож споживати її не можна. А все через те, що Крим більше не під українським контролем і влада відмовилась постачати окупантам воду з Дніпра. Тож, вони вдалися до радикальних кроків – буквально крадуть воду з Херсонщини.

Нахабно користуватися українськими ресурсами Росії не звикати. Крадуть, бо не вистачає. Найперше – води. Особливо для промислових потреб. Півострів поступово перетворюється на пустелю. Окупанти в усьому звинувачують Україну, яка припинила подачу води з Дніпра ще у 2014, а торік спорудила дамбу та остаточно відрізала Крим від дніпровської води. Це при тому, що власними джерелами півострів забезпечений лише на 15%.

Відео про спустошений Крим та крадіжки води

Вантажний кран потрощив майже 20 автівок у центрі Києва

Зранку 23 жовтня вантажний кран врізався у машини на бульварі Лесі Українки в центрі столиці. Поліція обмежила частину бульвару червоною стрічкою, вздовж узбіччя вишикувалися в чергу тролейбуси. Рух від Київської фортеці до Бесарабки перекрили. Водій автокрану виправдовується: у нього відмовили гальма. Поліцейські перевірили його на драгері, проте алкоголю в крові – не знайшли.

Належить "КАМАЗ" фірмі "Коп-сервіс". На сайті компанії за годину оренди просять 300 гривень. За телефонами, які вказані на самій машині, ніхто не відповідає. Охоронці офісу компанії кажуть, що директор справді паркував шість вантажних машин, але з'їхав кілька місяці тому. Де зараз тримає техніку – не знають. Саме фірма-власник крану повинна відшкодувати витрати на ремонт, запевняють юристи. Адже машину, ймовірно, випустили у несправному стані.

Відео про аварію та свідчення очевидців

У одній з шкіл Харкова дитині показово не дали солодощів, бо батьки не здали гроші

У харківській школі спалахнув конфлікт через торт: мама однієї з учениць не здала грошей на потреби класу, через те її доньку поставили перед дошкою на святкуванні й сказали, що для неї торта немає. Мама однокласника дівчинки Наталія Добриніна у коментарях написала, що класний керівник не дозволила учениці піти додому зі святкування.

Вчительки, за словами завуча, у той час у класі не було. Вона про ситуацію дізналася з вуст цієї учасниці батьківського комітету. У навчальному закладі ситуацію вирішують. Там розповідають, що вже були бесіди з дитиною, її мамою, іншими батьками. Окрім того, плануються додаткові обговорення, аби не допустити виникнення схожих ситуацій у майбутньому.

Відео про скандал із приниженням дитини у школі

Переможний бій з окупантами біля селища Золоте на Луганщині

Військові розповідають, що у середу, 24 жовтня, проросійські бойовики просто знахабніли та вирішили піти в атаку на українські позиції. У групі ворогів було 10 найманців, але застати зненацька українських військових їм не вдалося. Зав'язався жорсткий бій. Червоними ракетами диверсанти намагались викликати підтримку своєї артилерії. Військові ЗСУ обстрілами притисли до землі проросійських бойовиків, і ті кинулися навтьоки. Українські захисники вкотре вдало виконали свою роботу, не віддавши окупантам і метра рідної землі.

Відео про бій під Золотим

Моторошна трагедія в Києві: матір втопила двох власних дітей

26 жовтня у Києві матір втопила двох своїх дітей – шестирічну Ганну та п'ятирічного Данила Бабкіних. Спершу брата з сестрою розшукувала поліція, а в неділю вже стало відомо, що дітей втопила в озері їхня матір Катерина Бабкіна. Жінка зізналась у скоєному. Вона теж хотіла втопитись, проте не змогла.

Причиною вчинку матері стало те, що батько пішов з родини і одружився з іншою жінкою. Також відомо, що матір з батьком дітей розлучились півтора року тому. Як розповіли правоохоронці, 26 жовтня Катерина забрала дітей, нагодувала в піцерії Mister Cat і відвела купатися на озеро. Там жінка втопила брата з сестрою, після чого вирушила пішки в сторону Чернігівської області по трасі, де її затримала поліція.

Відео про деталі жахливого злочину