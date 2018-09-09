Гідно зустріли ворога: Порошенко розповів про успіх України у війні з РФ

Напередодні Дня Незалежності українським фахівцям вдалося перехопити дані російських військових супутників, внаслідок чого чого провокація з боку Кремля так і не відбулася.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентством у Вінниці.

Читайте також: Які потужності має Україна для захисту Азовського моря: думка військового

"Напередодні нашого Дня Незалежності, напередодні військового параду вони (російські окупанти – 24 канал) намагались нам зіпсувати свято. І посилена рота на ділянці населеного пункту Желобок у смузі наступу у півтора кілометра, сконцентрувавши артилерію, системи залпового вогню, міномети, намагались прорвати фронт…" – переконує політик.

Водночас він додав, що супутникові знімки, робота розвідки, дали можливість своєчасно підтягнути резерви, підтягнути артилерію та гідно зустріти ворога.

"Це стало можливим завдяки фахівцям з комунікаційних спеціальностей, фахівцям з супутникових технологій, фахівцям з комп'ютерного розшифрування, бо ми робили перехоплення з російських супутників", – констатував український гарант.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко також заявив, що Україна не зважатиме ані на думку Кремля, ані питатиме у господаря Росії Володимира Путіна щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, адже це суверенне право українського народу.