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Gigabyte анонсувала випуск нових твердотілих накопичувачів на мікрочіпах Toshiba

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Gigabyte анонсувала випуск нових твердотілих накопичувачів на мікрочіпах Toshiba
Gigabyte анонсувала випуск нових твердотілих накопичувачів на мікрочіпах Toshiba / Фото з вільних джерел

Компанія Gigabyte підготувала SSD під власним брендом серії UD Pro. Вони виконані в 2,5-дюймовому форм-факторі, а для підключення до комп’ютера використовується інтерфейс Serial ATA 3.0 із пропускною можливістю до 6 Гбіт за секунду.

Про це повідомляє hi-tech.ua.

У сімейство UD Pro увійшли дві моделі – місткістю 256 та 512 ГБ. Заявлена швидкість послідовного читання інформації досягає 530 Мбайт за секунду, швидкість послідовного запису – 500 Мбайт за секунду.

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Показник IOPS (операцій введення / виводу в секунду) варіюється в залежності від моделі. У молодшій версії ця величина на операціях довільного читання і довільного запису досягає відповідно 70 тисяч і 40 тисяч, а у старшій моделі значення вище – 80 тисяч та 75 тисяч.

Наразі жодних даних про ціну твердотілих накопичувачів не повідомляється.

Що таке SSD (Solid-state drive)? Це накопичувач, в якому немає рухомих елементів, таких як в звичайному жорсткому диску. Для зберіганні пам'яті в SSD використовується флеш-пам'ять. Простими словами, це така велика флешка. Основні переваги SSD накопичувачів, це швидкість роботи, стійкість до механічних пошкоджень, мале енергоспоживання. З мінусів, висока ціна і невеликий час роботи на відмову.

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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