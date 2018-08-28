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Гігантська чорна діра "заховала" сотні галактик

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Чорна діра "заховала" сотні галактик
Чорна діра "заховала" сотні галактик / naked-science

Вчені з Массачусетського технологічного інституту виявили сотні галактик, які «заховала» були приховані світлом, що випромінює чорна діра. Це квазар PKS1353-341, який розташований на відстані 2,4 мільярда світлових років від Землі.

Про це пише dt.ua.

Цей об'єкт надзвичайно яскравий. Як встановили вчені, квазар розташований у центрі галактичного кластера. Зараз він перебуває у процесі "божевільної обжерливості", тому й випромінює таку яскравість. Цей об’єкт може бути у 46 мільярдів разів яскравіший за Сонце.

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Саме це яскраве випромінювання і маскує сотні галактик, що оточують квазар, але фізики вважають, що це тимчасове явище. З часом сяйво чорної діри в результаті вичерпається.

Що таке чорна діра?Це згасла зірка, яка має дуже високу щільність та є настільки потужною гравітацією, що навіть світло не може вирватись за її межі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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