Уряд Денис Шмигаль затвердив і передав у Верховну Раду проєкт бюджету на 2021 рік.

Бюджет-2021: скільки та куди закладено?

Зі слів та слайдів з пресконференції міністра фінансів Сергія Марченко вдалося дізнатися, що нас очікує в наступному році:

1. Гігантський дефіцит бюджету – ₴270 000 000 000. Двісті сімдесят мільярдів гривень! Це 6% від валового внутрішнього продукту України. Прийнятним в нормальних умовах вважається дефіцит до 3% ВВП.

Читайте также: Не розвиток, а проблеми: експерт розкритикував проєкт бюджету на 2021 рік

Переживаю, що в умовах високої корупції та при відсутності реформ правоохоронної та судової систем, ці кошти можуть бути просто розкрадені.

1*. Прихований дефіцит бюджету – державні гарантії. Зокрема, лише на будівництво доріг передбачено ₴71 млрд гарантій. Традиційно, державні гарантії в Україні перетворюються на майбутні видатки бюджету.

2. Середньорічний курс гривні до долара США очікується на рівні 29,1 ₴/$. Показник цілком реальний, якщо не фінансувати згаданий вище дефіцит за рахунок емісійних коштів Нацбанку.

3. Підвищення мінімальної заробітньої платні до ₴6 тис. і ₴6,5 тис. з 1 січня та з 1 липня відповідно. Це потужний інфляційний чинник, який, за оцінкою Мінфіну, розжене інфляцію до 7,3%. Нацбанку доведеться піднімати облікову ставку. Про іпотечні кредити <10% річних у гривні доведеться забути.

Зверніть увагу! На освіту запланували понад 173 мільярди гривень у держбюджеті на 2021 рік: на що підуть гроші

Моя оцінка проєкту бюджету – хочеться жити на широку ногу, по-багатому. А в кишенях дірки.