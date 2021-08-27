Коли відео розмови з власницею змії оприлюднили 26 серпня, воно набрало дуже багато різних коментарів. Зокрема, багато людей обурилися, оскільки рептилія повзала неподалік від дитячого майданчика.

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Думки користувачів розділилися

Цього удава звати Сем і йому 2 роки. Його власниця розповіла, що вивела домашнього улюбленця на прогулянку вдруге. Мовляв, користується моментом, поки ще тепло.

Проте по коментарях до відео помітно, що далеко не всім подобається вчинок дівчини. Один із користувачів натякнув на те, що це неправильно, оскільки мають бути "заходи безпеки", як намордники в собак. Проте не надто зрозуміло, що потрібно одягати на великого плазуна.

Та, слід зауважити, більшість коментаторів більш лояльно поставилися до цього. Вони висловили свою підтримку власниці, яка отримала немалу дозу негативу. Також писали про те, що ця змія зовсім не небезпечна, коли не підходити до неї без дозволу власниці.

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Що відомо про цю рептилію

Удав звичайний – це рептилія, яка в у неволі може вирости до 2 – 3 метрів. Змія немає отрути й харчується переважно ссавцями та птахами. Більшість життя проводить на землі, проте непогано плазує і по деревах.



Інформація взята з Удав звичайний – це рептилія, яка в у неволі може вирости до 2 – 3 метрів. Змія немає отрути й харчується переважно ссавцями та птахами. Більшість життя проводить на землі, проте непогано плазує і по деревах.Інформація взята з Вікіпедії

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