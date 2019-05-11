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      Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео

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      Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео
      Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео / Скріншот з YouTube-відео

      Президент Філіппін Родріго Дутерте виспупав перед сенатом, коли на нього заліз величезний тарган.

      У соціальній мережі з’явилося відео, на якому видно, як десятисантиметрова комаха повзе по плечу Дутерте.

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      Таргана помітила помічниця президента. Вона тримала у руках папери, тож одразу спробувала ними скинути комаху.

      Тоді на таргана звернув увагу й сам Дутерте. Він легким жестом прибав комаху з сорочки і пожартував.

      Це ліберал! Це точно,
      – зауважив Родріго.

      Після курйозного випадку президент Філіппін спокійно продовжив свій виступ.

      Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео

       

      blog_ava
      Що таке гастрит і через що він виникає
      10 травня
      2746
      Теги: Курйозні новини Світ тварин Філіппіни
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