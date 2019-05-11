Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео
Президент Філіппін Родріго Дутерте виспупав перед сенатом, коли на нього заліз величезний тарган.
У соціальній мережі з’явилося відео, на якому видно, як десятисантиметрова комаха повзе по плечу Дутерте.
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Таргана помітила помічниця президента. Вона тримала у руках папери, тож одразу спробувала ними скинути комаху.
Тоді на таргана звернув увагу й сам Дутерте. Він легким жестом прибав комаху з сорочки і пожартував.
Це ліберал! Це точно,
– зауважив Родріго.
Після курйозного випадку президент Філіппін спокійно продовжив свій виступ.
Гігантський тарган заповз на президента Філіппін під час виступу: курйозне відео
10 травня
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