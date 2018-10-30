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      Гіларі Дафф вдруге стала мамою: чарівне фото немовля

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      Гіларі Дафф вдруге стала мамою
      Гіларі Дафф вдруге стала мамою / Фото із соцмереж

      Американська співачка та акторка Гіларі Дафф у 31 рік народила другу дитину. Дівчинка з'явилась на світ 25 жовтня.

      Про це зіркова мама написала у своєму блозі в Instagram. Гіларі Дафф та її чоловік Меттью Кома не приховують свого щастя від народження першої спільної дитини. Подружжя не тільки показало перше фото дівчинки у мережі, але й зізналось, як вони назвали дитя. 

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      Бенкс Вайолет Беір. Це дитятко вкрало наші серця. Вона з'явилась на світ вдень, в четвер. Це справжнє диво,
      – написала Гіларі Дафф. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

       


      Гіларі Дафф народила дівчинку / Instagram


      Співачка Гіларі Дафф вдруге стала мамою / Instagram

      Про вагітність американської артистки стало відомо ще на початку літа. Тоді вона відверто розповіла, що очікує на появу дівчинки. Згодом Гіларі Дафф заявила, що "вагітність – це пекло", оскільки її тіло більшає. Однак, за словами співачки, вона щаслива бути мамою.

      Хто така Гіларі Дафф?
      Відома американська співачка та акторка, яка здобула світову славу у 2000-их роках. Гіларі активно розвивала свою кар'єру в Голлівуді: зірка зіграла у фільмах "Історія Попелюшки", "Агент Коді Бенкс", "Матеріальні дівчата", "Гуртом дешевше", "Кадет Келлі", "Ідеальний чоловік", "Краса та портфель" та ін. Щодо особистого життя, то Гіларі Дафф виховує 6-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Комрі. У 2016 році подружжя вирішило розлучитись, а в грудні 2017 року Хіларі Дафф відновила стосунки з екс-бойфрендом – музикантом Метью Комою. Для зіркової пари це буде перша спільна дитина.

      Теги: LifeStyle Музика Зіркові мами
      Джерело: 24 Канал
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