Гільєрмо дель Торо зніме хоррор-серіал для Netflix
Netflix і Гільєрмо дель Торо домовилися про зйомки серіалу під назвою "10 після півночі" ( "10 After Midnight").
Подробиць проекту творці поки не розкривають, однак відомо, що серіал стане антологією жахів, повідомляє видання Deadline з посиланням на Netflix.
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Гільєрмо дель Торо
Також відомо, що кожен епізод серіалу буде присвячений окремій історії.
Дель Торо напише сценарій і самостійно зніме кілька серій – в інших епізодах він буде виступати в якості куратора інших авторів. Одна з важливих ідей дель Торо – залучити до проекту молодих режисерів і сценаристів, які зможуть вдихнути в жанр хоррору нове життя.
Продюсером стрічки стане Джордж Майлз Дейл, який раніше працював з дель Торо над фільмом "Форма води", який в цьому році вона отримав "Оскар" як кращий фільм.
Дата прем'єри серіалу поки невідома.
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