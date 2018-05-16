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Гільєрмо дель Торо зніме хоррор-серіал для Netflix

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Гільєрмо дель Торо
Гільєрмо дель Торо / Фото з відкритих джерел

Netflix і Гільєрмо дель Торо домовилися про зйомки серіалу під назвою "10 після півночі" ( "10 After Midnight").

Подробиць проекту творці поки не розкривають, однак відомо, що серіал стане антологією жахів, повідомляє видання Deadline з посиланням на Netflix.

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Гільєрмо дель Торо

Також відомо, що кожен епізод серіалу буде присвячений окремій історії.

Дель Торо напише сценарій і самостійно зніме кілька серій – в інших епізодах він буде виступати в якості куратора інших авторів. Одна з важливих ідей дель Торо – залучити до проекту молодих режисерів і сценаристів, які зможуть вдихнути в жанр хоррору нове життя.

Продюсером стрічки стане Джордж Майлз Дейл, який раніше працював з дель Торо над фільмом "Форма води", який в цьому році вона отримав "Оскар" як кращий фільм.

Дата прем'єри серіалу поки невідома.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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