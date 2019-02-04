Гімн співали, піп тікав: як громада перейшла до ПЦУ без священика, є фото та відео

На Івано-Франківщині Богородчанська релігійна громада храму Святих Апостолів Петра і Павла залишила УПЦ МП та перейшла до Православної церкви в Україні без священика. Той покинув збори, коли почали співати гімн України.

Московському патріархату таки не вдалося розсварити вірян, повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Святослав Никорович на своїй сторінці у Facebook.

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Збори минули із суперечками та конфілктами. Так, настоятель храму протоієрей Володимир Шувар вийшов з Палацу культури Богородчан, де проводили збори, під гімн України та вигуки "ганьба".

Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати?

– написав депутат, опублікувавши відео зборів.



Збір громади біля храму/ Джерело: прес-служба УПЦ МП

Натомість УПЦ МП перехід громади до ПЦУ заперечує. В Івано-Франківській єпархії кажуть, що інформація – неправдива. При цьому там переконують, що 206 членів релігійної громади зі священником проголосували нібито за збереження підпорядкування московському патріархату на чолі з Онуфрієм.

Згодом прихильна до УПЦ МП частина громади скандувала, що "збори незаконні", і відправилася хресним ходом до храму на молитовне стояння.

Ось як піп тікав під гімн України. Ще треба щось комусь пояснювати? Опубліковано Святославом Никоровичем Неділя, 3 лютого 2019 р.

Загалом до новоствореної Православної церкви України перейшли понад дві сотні парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.