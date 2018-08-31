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Гімнаст Верняєв вперше виступить на міжнародних змаганнях після операції

33 Читать новость на русском
Олег Верняєв повертається після травми
Олег Верняєв повертається після травми

Олімпійський чемпіон Ріо-2016, лідер збірної України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв потрапив в попередню заявку збірної України на етап Кубка світу, який пройде в Угорщині з 21-го по 23 вересня.

Цей турнір стане першим для українського спортсмена після двох перенесених операцій на коліні і плечі. Через травму він був змушений пропустити чемпіонат Європи-2018.

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Раніше повідомлялося, що в цьому сезоні Верняєв взагалі не буде виступати, а його тренер Геннадій Сартінський заявив, що багато спортсменів не повертаються після таких травм, як у Верняєва.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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