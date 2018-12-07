Гінеколог озвучила основні правила жіночого здоров'я

Жіноче здоров'я – поняття широке і вкрай важливе. Від стану репродуктивної системи залежить чи зможе жінка продовжувати рід.

Кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла, що робити жінкам, щоб вберегтися від хвороб.

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1. Скажіть "Ні!" сидячому способу життя. Тривале сидіння це шалене навантаження на органи малого тазу, та на венозну систему. Навіть, якщо Ви офісний працівник, постарайтесь підібрати ті вправи, які ви зможете зробити на роботі.

2. Дуже ретельно підходьте до вибору статевого партнера.

Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна “Якщо ви знаєте, що у нього були партнерки до вас, не соромтеся попросити його спершу здати аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом, а тоді вже вступати з ним у статеві стосунки. Але це при умові, що він у вас буде першим, або ж ви самі обстежені на ці інфекції (хламідії, мікоплазми, уреаплазми, трихомонади і тд.) ”

3. Більше часу проводьте на свіжому повітрі.

4. Тренуйте м’язи тазового дна (вправи Кегеля).



Жінки мають раз на рік проходити профілактичні огляди

5. Бережіть себе, ходіть на профілактичні огляди один раз в рік, якщо у вас нема жодних скарг, якщо ж скарги є – не бійтеся йти до лікаря.

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