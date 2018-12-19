Гінеколог спростувала поширені міфи про жіночу незайманість
Традиційно вважається, що дівоча пліва повинна розірватися і кровити під час статевого акту. Саме слово "пліва" створює свого роду міф, що це щось схоже на плівку, яка тріскає, якщо в ній зробити отвір
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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За її словами по своїй структурі дівоча пліва буває різною, маючи отвори, (адже менструальна кров повинна якось виходити).
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