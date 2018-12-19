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      Гінеколог спростувала поширені міфи про жіночу незайманість

      877 Читать новость на русском
      Міфи про дівочу пліву
      Міфи про дівочу пліву / zazhyve.stb.ua

      Традиційно вважається, що дівоча пліва повинна розірватися і кровити під час статевого акту. Саме слово "пліва" створює свого роду міф, що це щось схоже на плівку, яка тріскає, якщо в ній зробити отвір

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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      За її словами по своїй структурі дівоча пліва буває різною, маючи отвори, (адже менструальна кров повинна якось виходити). 

       
      Акушер-гінеколог Уляна Кравець
      “Вона може мати один отвір, а може мати кілька. Буває за структурою товста, тонка, За еластичністю: еластична і не зовсім. Це все і впливає на те, буде кров при першому статевому акті чи ні. Статистика каже про те, що практично у 40% дівчат крові не буває. Остаточно дівоча пліва розривається при пологах. Хотілося б, щоб схожу інформацію доносили і до чоловіків. Ми маємо бути обізнані у таких інтимних тонкощах”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я Секс
      Джерело: Здоров'я 24
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      Новини за 19 грудня
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