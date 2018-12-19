Гінеколог спростувала поширені міфи про жіночу незайманість

Акушер-гінеколог Уляна Кравець

“Вона може мати один отвір, а може мати кілька. Буває за структурою товста, тонка, За еластичністю: еластична і не зовсім. Це все і впливає на те, буде кров при першому статевому акті чи ні. Статистика каже про те, що практично у 40% дівчат крові не буває. Остаточно дівоча пліва розривається при пологах. Хотілося б, щоб схожу інформацію доносили і до чоловіків. Ми маємо бути обізнані у таких інтимних тонкощах”.