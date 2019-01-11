Гіркота у роті: чому виникає та що робити
Гіркота в роті – це симптом, який перш за все вказує на порушення у системі шлунково-кишкового тракту. Виникає він із найрізноманітніших причин, проте, найчастішою є зміни у роботі жовчного міхура та печінки.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.
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Також цей симптом може виникати при затримці їжі у ділянці дванадцятипалої кишки, внаслідок її виразкового ураження, запального процесу чи при слабкій моториці.
Застій жовчі може відбуватись і в прихованій формі – у печінці, що також викликатиме відчуття гіркоти в роті. Такий стан часто супроводжує різноманітні захворювання печінки.
Важливою причиною є недостатня моторика у ділянці дванадцятипалої кишки, оскільки цей орган безпосередньо приймає жовч із жовчного міхура і, у випадку запального процесу, може затримувати її. Навіть більше – ця патологія провокує додаткове виділення жовчі, оскільки їжа, яка не рухається по шлунково-кишковому тракту, викликає нове скорочення жовчного міхура, що призводить до погіршення симптомів.
Гіркота у роті часто виникає через неправильну роботу жовчного міхура
Гіркота в роті може бути викликана закидом жовчі до шлунка з дванадцятипалої кишки при недостатності клапана між ними, сповільненні моторної функції та надміру жовчі, що викидається за один раз.
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Важливою причиною є хронічне запалення жовчного міхура (холецистит), яке не дозволяє йому працювати повноцінно навіть у стані ремісії (період перебігу хронічної хвороби, що характеризується значним ослабленням або зникненням її ознак) і суттєво порушує його скоротливу функцію.
Ймовірними причинами також можуть бути різноманітні гельмінтози (паразити): лямбліоз, ехінококоз, опісторхоз. Також до появи гіркоти у роті призводить частий прийом токсичних для печінки препаратів. Проте у цьому випадку важливо зазначити, що ймовірнішим буде металевий присмак у ротовій порожнині, а не гіркий, що іноді викликає труднощі у розпізнаванні. Отруєння солями важких металів також може бути причиною гіркоти у роті, як і зміни гормонального статусу, що впливають на моторику шлунково-кишкового тракту.
При появі гіркоти у роті – зверніться до лікаря
Однією з достатньо частих причин є вагітність, коли здійснюється механічний тиск на жовчний міхур і він не здатен виконувати свою функцію з виділення жовчі у повному обсязі. І в результаті формується холестаз.
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Іноді причиною цього симптому є стоматологічні маніпуляції (імплантація зуба) або глосит (запалення язика). Недостатність вітаміну В12 іноді відображається схожим з гіркотою в ротовій порожнині симптомом – печінням язика чи різноманітними присмаками.
При перших ознаках гіркоти в роті варто звернутись до лікаря-гастроентеролога, який скерує на необхідні обстеження. Вибір методу дослідження буде ґрунтуватись на підставі обстеження.
Перед походом до лікаря буде корисним простежити, що саме викликає відчуття гіркоти в ротовій порожнині:
- їжа чи голод;
- у який час доби її прояв є інтенсивнішим;
- чи є продукти, що провокують виникнення гіркоти у роті;
- яка тривалість симптому;
- якщо він зникає, то за допомогою чого.
Необхідно детально проаналізувати, коли розпочались симптоми, що стало провокуючим фактором вперше (можливо, харчове отруєння чи інше захворювання).
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