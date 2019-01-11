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      Гіркота у роті: чому виникає та що робити

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      Гіркота у роті: причини
      Гіркота у роті: причини / bilgifenerim.com

      Гіркота в роті – це симптом, який перш за все вказує на порушення у системі шлунково-кишкового тракту. Виникає він із найрізноманітніших причин, проте, найчастішою є зміни у роботі жовчного міхура та печінки.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

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      Також цей симптом може виникати при затримці їжі у ділянці дванадцятипалої кишки, внаслідок її виразкового ураження, запального процесу чи при слабкій моториці.

       
      Лікар-гастроентеролог  Христина Квіт
      “Порушення у роботі органів, що викликають гіркоту в роті, насамперед пов’язані із застоєм жовчі. Оскільки жовч утворюється у печінці, звідти потрапляє до жовчного міхура, де чекає на провокацію їжею, і виливається у дванадцятипалу кишку – будь-яка затримка на цьому шляху може створити накопичення жовчних кислот із подальшим відчуттям їхнього надлишку в організмі у вигляді гіркоти у роті. Однією з найчастіших причин є так званий холестаз (застій жовчі), який можна діагностувати за допомогою ультразвукового обстеження органів черевної порожнини”.

      Застій жовчі може відбуватись і в прихованій формі – у печінці, що також викликатиме відчуття гіркоти в роті. Такий стан часто супроводжує різноманітні захворювання печінки.

      Важливою причиною є недостатня моторика у ділянці дванадцятипалої кишки, оскільки цей орган безпосередньо приймає жовч із жовчного міхура і, у випадку запального процесу, може затримувати її. Навіть більше – ця патологія провокує додаткове виділення жовчі, оскільки їжа, яка не рухається по шлунково-кишковому тракту, викликає нове скорочення жовчного міхура, що призводить до погіршення симптомів.


      Гіркота у роті часто виникає через неправильну роботу жовчного міхура 

      Гіркота в роті може бути викликана закидом жовчі до шлунка з дванадцятипалої кишки при недостатності клапана між ними, сповільненні моторної функції та надміру жовчі, що викидається за один раз.

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      Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
      “Інтенсивніше гіркий присмак буде проявлятись при вищій концентрації жовчі, що виникає при невчасній роботі жовчовивідних шляхів і, як наслідок, неповному спорожненні жовчного міхура. В такому разі жовчні кислоти із попередніх порцій змішуються з новими і, знову ж таки, не викидаються повністю при нових невчасних скороченнях жовчного міхура. Це спричиняє підвищення концентрації жовчних кислот і їхню більшу токсичність та, як наслідок, більшу агресивність до шлунку чи дванадцятипалої кишки з сильнішим відчуттям гіркоти в роті”.

      Важливою причиною є хронічне запалення жовчного міхура (холецистит), яке не дозволяє йому працювати повноцінно навіть у стані ремісії (період перебігу хронічної хвороби, що характеризується значним ослабленням або зникненням її ознак) і суттєво порушує його скоротливу функцію.

      Ймовірними причинами також можуть бути різноманітні гельмінтози (паразити): лямбліоз, ехінококоз, опісторхоз. Також до появи гіркоти у роті призводить частий прийом токсичних для печінки препаратів. Проте у цьому випадку важливо зазначити, що ймовірнішим буде металевий присмак у ротовій порожнині, а не гіркий, що іноді викликає труднощі у розпізнаванні. Отруєння солями важких металів також може бути причиною гіркоти у роті, як і зміни гормонального статусу, що впливають на моторику шлунково-кишкового тракту.

      гіркота в роті
      При появі гіркоти у роті – зверніться до лікаря

      Однією з достатньо частих причин є вагітність, коли здійснюється механічний тиск на жовчний міхур і він не здатен виконувати свою функцію з виділення жовчі у повному обсязі. І в результаті формується холестаз.

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      Іноді причиною цього симптому є стоматологічні маніпуляції (імплантація зуба) або глосит (запалення язика). Недостатність вітаміну В12 іноді відображається схожим з гіркотою в ротовій порожнині симптомом – печінням язика чи різноманітними присмаками.

      При перших ознаках гіркоти в роті варто звернутись до лікаря-гастроентеролога, який скерує на необхідні обстеження. Вибір методу дослідження буде ґрунтуватись на підставі обстеження.

      Перед походом до лікаря буде корисним простежити, що саме викликає відчуття гіркоти в ротовій порожнині:

      1. їжа чи голод;
      2. у який час доби її прояв є інтенсивнішим;
      3. чи є продукти, що провокують виникнення гіркоти у роті;
      4. яка тривалість симптому;
      5. якщо він зникає, то за допомогою чого.

      Необхідно детально проаналізувати, коли розпочались симптоми, що стало провокуючим фактором вперше (можливо, харчове отруєння чи інше захворювання).

       
      Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
      “Варто звернути увагу на симптоми, що супроводжують гіркоту у роті: біль, його локалізацію, наявність чи відсутність печії, порушення у роботі кишківника, важкість після їжі, нудоту. Важливим симптомом є наявність свербежу шкіри та вираженої сухості шкірних покривів. Всі ці ознаки стануть ключем до правильної постановки діагнозу”.

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      Теги: Здоров'я Публікації Лікування Статті Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: Здоров'я 24
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