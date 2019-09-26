12:54
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Гірничо-збагачувальні комбінати закликають депутатів не підвищувати податковий тиск

      64 Читать новость на русском
      Гірничо-збагачувальні комбінати
      Гірничо-збагачувальні комбінати / pkrv.dp.gov.ua

      Українські підприємства опинилися під податковим тиском, вважають провідні українські експерти.

      Обіцяні реформи, на їхню думку, не допомагають вітчизняному бізнесу, а навпаки – затискають його в податкових лещатах. Про це пише видання "Сегодня".

      На криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатах вже заявили, що першими під ударом опиняться десятки тисяч осіб. Адже через спроби парламенту підвищити ренту на видобуток залізної руди майже в чотири рази ГЗК не зможуть конкурувати на світових ринках. Що буде з працівниками і що втратить країна – дізнавалися кореспонденти "Сьогодні".

      В Інгулецькому кар'єрі людина поруч з величезним самоскидом здається крихітною, як комаха. А самоскиди, водночас, здаються іграшковими на тлі самого кар'єра. Він – найбільший у Європі.

      Десятки мільйонів тонн залізної руди щорічно ці самоскиди вивозять на поверхню. Тут, поблизу Кривого Рогу, її добувають не тільки для українських металургів. На цій сировині працюють підприємства в Європі і Китаї.

      Але замість боротьби з конкурентами на міжнародних ринках на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті тепер думають, як побороти наслідки податкових нововведень.

      На сьогоднішній день трудові колективи Криворіжжя досить стурбовані ситуацією в частині того, що це може торкнутися безпосередньо кожного працівника – за соціальними програмами, за програмами, які пов'язані з персоналом. Нам це дуже неприємно і незрозуміло. Ми змушені вимагати, що думка гірників все ж має враховуватися під час формування таких законів, під час їхнього розгляду,
      – заявляє генеральний директор ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" Олександр Герасимчук.

      Йдеться про те, що парламент планує збільшити ренту на видобуток залізної руди. Для Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату вона зросте майже в чотири рази і стане найбільшою у світі. Законопроєкт N1210 промисловці вже назвали вбивцею національного виробника. Автори документа не порадилися ні з великим бізнесом, ні з малим, кажуть фахівці.

      "За нашими найскромнішими оцінками, додаткові витрати наших підприємств складуть 8,5 млрд на рік. Для багатьох компаній це буде непосильним збільшенням і призведе до того, що і галузь втратить, і трудові колективи", – каже голова асоціації металургів України Сергій Біленький.

      Керівники різних підприємств кажуть – такі податки їх задушать. А це означає, що і держава не отримає грошей до бюджету – мільярди гривень податків, які сьогодні платять промисловці. І це може вбити економіку, впевнені фахівці. Водночас, впевнені експерти, виграє Росія, в якій податки на видобуток залізної руди майже в десять разів нижчі, ніж в Україні.

      Гірничорудна продукція стане абсолютно неконкурентоспроможною. Ухвалення цього законопроєкту призведе до того, що відношення ренти до комерційного прибутку в українських підприємств буде в десять разів вище, ніж у російських. Це говорить про те, що ми втратимо наші ринки, і вони будуть діставатися саме російським виробникам,
      – вважає президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      Крім Росії, яка може швидко посісти місце України на світових ринках, вже радіють Австралія, Бразилія і навіть Китай – в цих країнах податки на руду теж значно нижчі за ті, які пропонують депутати.

      У Кривому Розі на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті працюють майже десять тисяч осіб. Зараз вони і їхні сім'ї сподіваються, що держава все ж не залишить їх без роботи і грошей на життя.

      Водночас фахівці, аналізуючи податкову реформу, яку зараз розглядають в парламенті, складають сумні прогнози. Чотири законопроєкти на цю тему вже охрестили "податковою бомбою уповільненої дії". Вона вразить і малий бізнес, і важку промисловість. А ще – неминуче споживачів, рядових українців.

      blog_ava
      7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті
      сьогодні
      4950
      Теги: Податки Податковий кодекс Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      сьогодні , 12:10 Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України
      Блог Медіа 1297
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сьогодні , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 215
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 09:10 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 1842
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні , 09:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      Світлана Попова 5188
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сьогодні , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 540
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук