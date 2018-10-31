Гірник – Львів: дивитися онлайн матч Кубка України
В 1/8 фіналу Кубка України "Гірник" з Кривого Рогу прийматиме на власному полі ФК "Львів". Матч можна буде переглянути онлайн. Гра розпочнеться о 14:00.
Дивитися онлайн матч "Гірник" – "Львів" можна в youtebe-каналі криворізького клубу.
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Відео онлайн матчу Гірник – Львів
Джерело: 24 Канал
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