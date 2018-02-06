Гірша за війну з Росією тільки еміграція, – Зубко

Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко назвав еміграцію українців за кордон однією з найбільших загроз для держави після військової агресії.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Про інші ризики трудової міграції говорить також Національний банк України. Як зазначає НБУ, масова трудова міграція українців несе в собі ризики зменшення рівня потенційного ВВП, що звужує можливості економічного зростання країни в подальшому. Ще однією проблемою масової трудової міграції є посилення пов'язаних зі старінням населення проблем, оскільки виїжджають переважно люди працездатного віку.

Також може посилитися тиск на інфляцію з боку зростання заробітних плат, оскільки українські роботодавці для залучення нових кваліфікованих працівників або утримання наявних будуть змушені наближати заробітні плати до рівня європейських на тлі помірних темпів зростання продуктивності,

– йдеться у звіті НБУ.

Тим часом, згідно з даними Євростату (статистичної організації Єврокомісії), які наводяться в звіті Нацбанку, у 2016 році українці отримали найбільшу кількість дозволів на проживання в ЄС (589 тисяч або 17,6% всіх дозволів), що на 17,8% більше, ніж у 2015 році. Левову частку (87%) надала Польща, 4,1% – Чехія, що становить 87,5% і 30,3% всіх дозволів відповідної країни. Значну частину дозволів (82,7%) українці отримали з метою працевлаштування.

Проте куди їдуть українці? Найчастіше – на заробітки в Польщу, Росію, Італію та Чехію. "Причому протягом останніх років потоки українських мігрантів до Польщі істотно зросли (на тлі зростання економіки країни, спрощення правил працевлаштування, надання низки переваг і можливостей для українців, що мали карту поляка, спрощення перетину кордону через введення безвізового режиму з країнами ЄС). Зате міграція в Росію зменшилася", – наголошують у Нацбанку.

До країн, названих у звіті НБУ, Євростат додає також США, Канаду, Болгарію, Словаччину та Португалію. Так, за даними Євростату, станом на 2017 рік в Чехії жили 112 тисяч громадян України, в Болгарії – 4,3 тис., в Італії – 230 тис., в Португалії – 35 тис. Але це тільки офіційні цифри, а в обхід офіційних процедур туди потрапляє в рази більше українців.

Як зазначає політолог Макс Джигун, "сказати, що масова еміграція наших співвітчизників закордон негативно впливає на всі процеси в Україні, – не сказати нічого. Адже кожен куплений квиток в один бік до Німеччини, Польщі чи США стає спусковим механізмом безлічі негативних наслідків в першу чергу для тих людей, які залишилися жити на Батьківщині. По-перше, за еміграції в країні зменшується населення, яке й без того невпинно падає; по-друге, Україна втрачає робочу силу, до того ж переважно кваліфіковану, що негативно впливає на економіку країни та, як наслідок, добробут громадян".

Наступне – нація старіє. Позаяк у пошуках кращої долі до інших країн у більшості своїй виїжджає молодь, тоді як непрацездатне населення такої можливості не має. Ще одна дуже масштабна проблема криється в тому, що еміграція провокує розпад громадянського суспільства. Адже в країні зменшується кількість думаючих людей – свідомих виборців, потенційних політиків та громадських діячів. Це, в свою чергу, заганяє країну в глухий кут, роблячи її сірою і безликою,

– говорить він.

Детальніше читайте у публікації: Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою