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      Гірше, ніж в Росії і Білорусі: держава не відшкодовує металургійним і аграрним підприємствам ПДВ

      98 Читать новость на русском
      ПДВ / news.dtkt.ua

      Металургійні і аграрні підприємства, які в грудні били на сполох через невиплати відшкодувань експортного ПДВ, як і раніше чекають поки держави поверне їм борг.

      Про це OBOZREVATEL розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. За його словами, невеликий відсоток підприємств свої виплати отримав, інших же просто попросили почекати.

      Експерт зазначив, що говорити про всі виплати всім підприємствам, найімовірніше, не доведеться і зовсім. За його словами, така ситуація не нова для України – проблеми з виплатами податків в країні була завжди, а ось в грудні вона стала особливо гострою.

      За його словами це питання завжди було і залишається для України складним, на відміну від Європейського союзу. Козаченко поділився алгоритмом виплат ПДВ в ЄС.

      Там ви самі себе вносите до реєстру, якщо компанії не більше двох років і є історія і звітність компанії. Вам не потрібно ніякого дозволу брати і просити фіскальну службу, щоб вона вас вносила до реєстру – ви самі себе туди вносите. Якщо з моменту внесення себе в реєстр вам протягом трьох днів держава не відшкодувала ПДВ, вона за кожен прострочений день платить вам штраф,
      – зазначив Козаченко.

      Водночас, за його словами, держава може в особі фіскальної служби перевірити в будь-який час те, як компанія внесла себе в реєстр.

      "Якщо вони знаходять, що ви незаконно себе внесли, то цей штраф, який вони платять за прострочення хоча б одного дня, ви вносите в два рази більше. Якщо великі суми, то є й кримінальна відповідальність", – розповів експерт.

      За його словами, ситуація з виплатами ПДВ в Україні набагато гірша, ніж навіть в Росії та Білорусі.

      "У нас фіскальна служба може на три місяці вас відключити від повернення, тобто ви дали державі гроші, які повинні вони вам повернути, а вони не повертають тому що або дефіцит бюджету, або в більшості випадків корупційна складова", – обурився експерт.

      Відзначимо, що в грудні з'явилася інформація про те, що підприємствам гірничо-металургійного комплексу України вперше за останні роки затримали відшкодування ПДВ більш ніж на 2 мільярди гривень за поставлену на експорт продукцію.

      Як повідомлялось раніше, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що призупинення виплати відшкодування ПДВ великим промпідприємствам призведе до того, що напередодні свят сотні тисяч людей залишаться без засобів до існування.

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      Теги: Металургія ПДВ Експорт
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