Гіршої Верховної Ради у нас вже не буде, – політичний експерт

Нині головним завдання є те, щоб нове виборче законодавство було прийняте восени 2018 року, тобто за рік до виборів і до того, коли розпочнеться найгарячіша стадія виборів президента.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

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"Коли вже будуть вибори самого президента, то ухвалювати такі зміни, по-перше, проблематично, а по-друге, буде менше року до виборів ВР, а система відкритих списків потребує навчання усього суспільства, аби громадяни навчились користуватись цією системою", – пояснив експерт.

За його словами, для розгляду усіх правок у законопроект потрібно дуже багато часу. Це неможливо зробити у вересні.

"За будь-якої ситуації вибори змінять ВР на краще, тобто вже гіршої ВР ми мати не будемо. Адже орган функціонує 4 роки, тому за цей період він себе вже вичерпав", – сказав Солонтай.

Він додав, що люди не розуміють, чому нам потрібні відкриті списки. Тому ці два місяці, які залишаються до фінальної акції і до фінальної роботи ВР, потрібно використати для просвітницької кампанії. Ми маємо унікальну ситуацію, адже за результатами соцопитування, понад 40% громадян підтримують відкриті списки, але якщо копнути глибше, то вони до кінця не розуміють, як вони функціонуватимуть.