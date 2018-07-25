Гітарист рок-гурту Every Time I Die врятував фанатці життя, плюнувши їй в око пивом

Дивовижна історія порятунку людського життя сталася приблизно місяця тому на концерті рок-гурту Every Time I Die. Гітарист Джордан Баклі за звичкою прямо на сцені сьорбнув пива, але, не розрахувавши обсяг, виплюнув надлишки в зал на танцюючих фанатів.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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Як зазначив Яковина, бризки пива потрапили в око однієї з фанаток. "Вона промила його, але біль і неприємне відчуття все ніяк не проходили, тому жінка вирішила сходити до окуліста. Той зробив аналізи, знімок і виніс діагноз: "пива в оці немає", зате за оком почала формуватися злоякісна пухлина. Її тиск і завдавав неприємні відчуття", – сказав Іван Яковина.

Оскільки знайти пухлину вдалося на ранній стадії, її тут же видалили, а жінка незабаром повністю одужала. З цією історією вона прийшла до музиканта. Слухаючи її, він спочатку готувався до судового позову, але потім зрозумів, що своїм пивом просто врятував їй життя. Якби не цей епізод на концерті, то фанатка, ймовірно, пішла б до лікаря, коли було б зовсім пізно,

– відповів Яковина.

І додав, що мораль цієї історії така: пиво і рок-музика справді іноді можуть врятувати життя людині. Виходить, що пиво куди більш цілюща рідина, ніж будь-яка свята вода.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 25 липня 2018 року: