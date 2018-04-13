Give it back to society: "М.С.Л." компенсував дефіцит державного фінансування у культурній сфері

Корпоративна соціальна відповідальність є невід’ємною складовою ведення сучасного бізнесу. Таку концепцію на практиці реалізує низка вітчизняних компаній, серед яких оператор державних лотерей "М.С.Л."

Цього року лотерейний оператор "М.С.Л." вперше став партнером Центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)" в проведенні репрезентативного дослідження з впровадження українськими компаніями соціальної відповідальності, пише УНН.

12 квітня 2018 року у рамках конференції "Бізнес, що змінює країну" були оголошені основні висновки. Загалом промоніторили близько 400 українських компаній. І таке тестування планують проводити кожні 5 років.

"Ми вважаємо, що це дуже важливо, коли в країні об’єднуються зусилля громадськості та бізнесу на користь суспільства. Для лотерей – це дуже природно. Девіз європейських лотерей – "Give it back to society", тобто: "Віддавати назад суспільству". І дуже важливо, що люди, які грають в лотереї, знають, що кошти, які надходять від лотерей, спрямовуються на певні соціальні потреби", – пояснив віце-президент компанії "М.С.Л." Євген Власенко.

У "М.С.Л." переконані, що лотерейний бізнес може компенсувати дефіцит державного фінансування у сфері розвитку культури нації. Цей тезис ліг в основу кейсу компанії, що був також представлений на конкурсі, фінал якого відбувся в рамках конференції.

"Цього року ми виставляли програму, пов’язану із підтримкою КМКФ "Молодість". Це – найвидатніший за всю історію України кінофестиваль, який дав путівку в життя багатьом молодим представникам кіномистецтва", – підкреслив Є.Власенко.

Всього в конкурсі взяли участь 28 компаній. Кейси учасників оцінювали міжнародні експерти. Окрім "М.С.Л.", свої проекти представили такі гіганти вітчизняного бізнесу, як: "Нова пошта", "Астарта", "МХП", "ДТЕК", "Coca-Cola", Credi Agricol, Watsons, "Енергоатом", "Фармак".