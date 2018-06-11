Гламурна Кайлі Дженнер вразила фотографією без макіяжу

Світська левиця та зіркова матуся донечки Стормі – Кайлі Дженнер, зазвичай вирізняється відвертістю своїх образів та яскравим макіяжем. Однак 20-річна дівчина вирішила вразити свою багатомільйонну аудиторію неочікуваним знімком без будь-яких б’юті-засобів.

Відповідну світлину Дженнер опублікувала у своєму Instagram. На ній вона лежить та обіймає 4-місячну донечку Стормі. Для фото дівчина не підбирала стильного "луку" чи яскравий колір помади власного бренду косметики Kylie Cosmetics.

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Натомість, вона одягнула звичайну білу футболку, підібрала волосся у пучок та показала лице без макіяжу. На ньому можна розгледіти багато веснянок, які вона завжди вдало приховує під косметичними засобами.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 10 Чер 2018 р. о 11:38 PDT

Варто додати, що після низки пластичних операцій та вдалого тонування обличчя зовнішність Кайлі завжди здається досконалою, через що за дівчиною захоплюються мільйони шанувальників.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 6 Лип 2017 р. о 9:35 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Вер 2017 р. о 9:23 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 22 Лис 2017 р. о 3:24 PST

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 16 Бер 2018 р. о 9:45 PDT

В одному із запитань шанувальників під фотографією Кайлі запитали, чому вона обрізала обличчя її доньки на фото. Дженнер відповіла, що справді її "обрізала", оскільки не хоче показувати повністю лице доньки на даний момент.