Глава української фінансової компанії "Інвестохіллс Веста" Андрій Волков анонсував швидкий вихід компанії на російський ринок.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Про це Волков заявив в інтерв'ю порталу KM.ru.

Росія прекрасна країна з величезним ринком. Принципи роботи тут не сильно відрізняються від тих, що використовуються нами в Україні. Як би не старалися українські політики нас роз'єднати, ми все ще єдиний економічний і культурний простір з тісними бізнес-зв'язками і значним товарообігом. Молодий президент нашої країни це прекрасно розуміє і прагне нас зшити,

– сказав Волков.

Він також згадав про долю захоплених активів в Криму, назвавши анексію півострова Росією актом "возз'єднання". Коментуючи арешт активів Kagerol Holdings Limited, яка управляла Балаклавським рудоуправлінням в Севастополі, Волков сказав: "Ця компанія належить братові Новинського (Вадима Новинського, народного депутата – ред.) і контролює рудоуправління, яке після возз'єднання Криму з Росією було перереєстровано відповідно до російського законодавства".

ФК "Інвестохіллс Веста" працює з 2009 року. Вона скуповує проблемні позики банків і фірм, які належать олігархам, щоб стягнути гроші на користь держави і ошуканих вкладників. На даний момент в портфелі компанії понад 65 млрд грн активів українських олігархів Дмитра Фірташа, Олега Бахматюка, Вадима Новинського та інших. Станом на кінець 2020 року компанія повернула державі 2 млрд грн проблемних боргів.

Як розповів Андрій Волков, роботі фірми сприяють міністр юстиції Денис Малюська і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми давно знайомі (з Малюськом – ред.), він допомагає нам вирішувати наші питання. Нам сприяє і найвпливовіший та авторитетний міністр Аваков – ця людина завжди тримає слово", – розповів Волков.

Нагадаємо, що в кінці січня словацький посол Марек Шафін звинуватив "Інвестохіллс Веста" та Андрія Волкова у відлученні власності у словацьких інвесторів, попросивши захисту іноземних інвестицій у компетентних органів України.