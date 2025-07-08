Щоправда, на момент звільнення Старовойт міг бути уже мертвим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Старовойт міг померти у ніч на 6 липня

РосЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, стверджують, що Старовойт помер понад добу до свого звільнення. Ймовірно, сталося це у ніч з суботи на неділю, 5 – 6 липня.

За словами джерела, у справі загибелі Старовойта будуть призначені експертизи – балістична та медична, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій події – самогубство

– цитують російські медіа джерело у правоохоронних органах.

Водночас у Мінтранс заявляли, що мали нараду за участі Старовойта 6 липня.

Нагадаємо, що на місці ймовірного самогубства знайшли нагородний пістолет, який Старовойту вручило керівництво МВС "за сприяння у виконанні завдань" у 2023 році.