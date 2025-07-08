Коли Путін звільняв главу Мінтранспорту Старовойта, той міг бути уже мертвим, – росЗМІ

Путін вранці 7 липня звільнив з посади міністра транспорту Росії Романа Старовойта. Через декілька годин ЗМІ повідомили про смерть останнього.

Щоправда, на момент звільнення Старовойт міг бути уже мертвим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Старовойт міг померти у ніч на 6 липня

РосЗМІ, посилаючись на анонімні джерела, стверджують, що Старовойт помер понад добу до свого звільнення. Ймовірно, сталося це у ніч з суботи на неділю, 5 – 6 липня.

За словами джерела, у справі загибелі Старовойта будуть призначені експертизи – балістична та медична, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій події – самогубство

– цитують російські медіа джерело у правоохоронних органах.

Водночас у Мінтранс заявляли, що мали нараду за участі Старовойта 6 липня.

Нагадаємо, що на місці ймовірного самогубства знайшли нагородний пістолет, який Старовойту вручило керівництво МВС "за сприяння у виконанні завдань" у 2023 році.