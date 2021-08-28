Міністр охорони здоров'я зазначив, що та кількість неповнолітних, яка заразилась вірусом, – несуттєва. Про це він повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ 28 серпня.
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"Ми проаналізували динамку захворюваності серед дітей, до 19 років, до моменту появи першого випадку Дельта в Україні і після", – сказав глава МОЗ.
Діти поки не надають навантаження на систему охорони здоров'я. Далі, якщо динаміка буде рости, ми будемо знову переглядати всі дані та робити пріоритет на категорії 12+,
– додав Віктор Ляшко.
Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19
- У червні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років.
- У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech дітей з 12 років, які мають певні захворювання.
- Також вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років в Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.
- Ізраїль дозволив вакцинацію дітей на початку червня. В Китаї дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.
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Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли – 2 282 285 осіб;
- одужали – 2 205 707 громадян;
- померли – 53 686 людей.