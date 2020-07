Новий голова НБУ Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи. Він додав інформацію про рахунок у швейцарському банку, а також наявність дорогоцінних годинників Rolex і Breguet. Загалом зміни з'явились у семи розділах.

Кирило Шевченко, якого Верховна Рада 16 липня призначила новим головою Національного банку України, в цей же день опублікував свою декларацію про доходи. Однак 21 липня він декларацію відредагував, пише "Новое время".

Що відомо про призначення Шевченка? 1 липня Яків Смолій подав у відставку з поста голови Нацбанку, обґрунтувавши своє рішення заявою про систематичний політичний тиск. 3 липня Верховна Рада звільнила його, а 16 липня призначила на посаду колишнього голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка. Його кандидатуру підтримали 332 народні депутати, 6 виступили "проти", 39 – утрималися, 20 – не голосували.

Які зміни в декларацію вніс Шевченко

До розділу "цінне рухоме майно" Шевченко, крім телевізора, додав три наручних годинника BREGUET. А у розділі "цінне рухоме майно – транспортні засоби" чиновник, вказав квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.

Серед "цінних паперів" з'явилось 400 облігацій Ощадбанку, що є у спільній власності родини Шевченків. Номінальна вартість однієї облігації – 23 686,2 гривень, загалом цінні папери коштують 9 474 480 гривень. У декларації Шевченко зазначив, що в 2019 році його сім'я отримала за цими облігаціями 682 496 гривень.

Окрім цього, в розділі "Доходи, в тому числі подарунки", крім виплати за облігаціями Ощадбанку, є інформація, що сім'я Шевченка отримала відсотки від швейцарського банку Lombard Odier and Co LTD – 1 305 350 грн і австрійської страхової компанії UNIQA Austria – 11 199 грн.

У "грошових активах" можна побачити, що сім'я Шевченка має на рахунку банку Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 доларів (що еквівалентно 83,8 мільйонам гривень). Також в цьому ж банку у них зберігається 9 741 євро і 68 783 доларів у глобальному кліматичному фонді Ломбард Одіер. А на рахунку в Expobank CZ a.s. Шевченко зберігає 96 038 євро.

Крім того, Кирило Шевченко вказав, що володіє готівкою:

20 тисяч доларів, 105 тисяч гривень, 10 тисяч євро у його власності;

15 тисяч євро, 27 тисяч євро, 120 тисяч гривень у власності дружини.

У дружини "з'явились" такі цінності:

три дорогоцінних наручних годинники Audemar Piguet, два Rolex, по одному CHOPARD і BREGUET;

наручні дорогоцінні браслети Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co;

три набори гарнітури з сережок, кільця з дорогоцінного металу VAN CLEFF;

набір Stephen Webster і Crivelli;

кільце і два набори сережок Crivelli;

сумка Hermes і дві шуби Maurizio Braschi;

один браслет і кільце невідомої марки.

Також у розділі "фінансові зобов'язання" глава НБУ вказав, що заборгував 236 979 гривень податків.

Як зазначено у розділі "нематеріальний активи" Шевченко володіє авторським правом на об'єкт "Стаття Індекс іпотечного кредитування, як інструмент здешевлення іпотечних кредитів".

У попередній версії декларації Шевченка найбільша сума була 14,5 мільйона гривень зарплати на посаді голови правління Укргазбанку і дохід у розмірі 13,3 мільйона гривень від продажу нерухомості.

Що відомо про Кирила Шевченка?

З грудня 2006 по 2009 рік очолював Державну іпотечну установу. За його ініціативи установа випустила гарантовані державою облігації.

За часів прем'єрства Тимошенко був її радником. З 2014 року працював в АБ "Укргазбанк", з травня 2015 року його обрано головою правління на першому в Україні відкритому конкурсі.