12:00
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України та був відсторонений в цей же день

      68 Читать новость на русском
      Андрій Радченко / agropolit.com

      Голова державного ПАТ "Аграрний Фонд" – Андрій Радченко увійшов в топ-25 найуспішніших CEO України за 2018 рік, згідно з рейтингом "Капітани бізнесу" ділового видання "Кореспондент".

      В той же день, Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обов'язків для того, щоб ліквідувати держкомпанію.

      Так, у 2018-му році ПАТ "Аграрний Фонд" сумарно приніс до бюджету 1,63 млрд грн, з яких 71 млн грн дивіденди. Активи держтрейдера виросли на 22,5% у 2018-му і на 17,6% роком раніше.

      При цьому Агарний Фонд є стратегічним аграрним підприємством, що спеціалізується на кредитуванні аграріїв добривами за зерновими форвардами. Зокрема, питома вага Аграрного Фонду в кредитуванні посівної за 2016-2018 рр. становив від 30% до 50%.

      Нагадаємо, раніше міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що звільнив Андрія Радченка через те, що компанія не потребує розвитку, а повинна бути ліквідована.

      Тимчасово виконуючим обов'язки ПАТ "Аграрний Фонд" призначено Івана Баришева, звільненого в 2015-му з того ж Аграрного Фонду за організацію збиткової угоди на $ 112,5 млн з кредитування компанії "Ukrlandfarming".

      Щорічно оновлюваний Рейтинг "Капітани бізнесу" журналу "Кореспондент" базується на оцінці провідними економічними журналістами та представниками профільних асоціацій країни публічної репутації СЕО та особистого вкладу керівника в результати компанії.

      Як завжди залишатися на зв'язку: корисні поради для ведення бізнесу
      сьогодні
      12638
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні
      сьогодні , 09:11 Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні
      Настя Сукач 19200
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сьогодні , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 346
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      612
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 07:20 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 3344
      Тарифи на опалення та гарячу воду: як змінилася роль Кабміну
      сьогодні , 07:05 Тарифи на опалення та гарячу воду: як змінилася роль Кабміну
      Ірина Поліщук 2407
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук