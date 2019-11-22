Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України та був відсторонений в цей же день

Голова державного ПАТ "Аграрний Фонд" – Андрій Радченко увійшов в топ-25 найуспішніших CEO України за 2018 рік, згідно з рейтингом "Капітани бізнесу" ділового видання "Кореспондент".

В той же день, Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обов'язків для того, щоб ліквідувати держкомпанію.

Так, у 2018-му році ПАТ "Аграрний Фонд" сумарно приніс до бюджету 1,63 млрд грн, з яких 71 млн грн – дивіденди. Активи держтрейдера виросли на 22,5% у 2018-му і на 17,6% роком раніше.

При цьому Агарний Фонд є стратегічним аграрним підприємством, що спеціалізується на кредитуванні аграріїв добривами за зерновими форвардами. Зокрема, питома вага Аграрного Фонду в кредитуванні посівної за 2016-2018 рр. становив від 30% до 50%.

Нагадаємо, раніше міністр економіки – Тимофій Милованов пояснив, що звільнив Андрія Радченка через те, що компанія не потребує розвитку, а повинна бути ліквідована.

Тимчасово виконуючим обов'язки ПАТ "Аграрний Фонд" призначено Івана Баришева, звільненого в 2015-му з того ж Аграрного Фонду за організацію збиткової угоди на $ 112,5 млн з кредитування компанії "Ukrlandfarming".

Щорічно оновлюваний Рейтинг "Капітани бізнесу" журналу "Кореспондент" базується на оцінці провідними економічними журналістами та представниками профільних асоціацій країни публічної репутації СЕО та особистого вкладу керівника в результати компанії.