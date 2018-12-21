Глава ФФУ Андрій Павелко обійматиме ще одну посаду

Глава ФФУ та нардеп Андрій Павелко обраний віце-президентом Національного олімпійського комітету України (НОК).

Сьогодні на Олімпійській базі в Конче-Заспі відбулася ХХХІІІ звітно-виборна Генеральна Асамблея Національного олімпійського комітету України, повідомляє УНН.

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Віце-президентів НОК Микола Томенко розповів, що президентом Комітету на наступні чотири роки було переобрано олімпійського чемпіона Сергія Бубку.

Крім того, був розширений список віце-президентів НОК. До нього, окрім семи чинних членів, увійшло ще кілька осіб, серед яких – чинний Президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Наступні кадрові зміни у НОК відбудуться 2022 року", – додав Томенко.

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