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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Глава ФФУ Андрій Павелко обійматиме ще одну посаду

      114 Читать новость на русском
      Андрій Павелко
      Андрій Павелко / Униан

      Глава ФФУ та нардеп Андрій Павелко обраний віце-президентом Національного олімпійського комітету України (НОК).

      Сьогодні на Олімпійській базі в Конче-Заспі відбулася ХХХІІІ звітно-виборна Генеральна Асамблея Національного олімпійського комітету України, повідомляє УНН.

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      Віце-президентів НОК Микола Томенко розповів, що президентом Комітету на наступні чотири роки було переобрано олімпійського чемпіона Сергія Бубку.

      Крім того, був розширений список віце-президентів НОК. До нього, окрім семи чинних членів, увійшло ще кілька осіб, серед яких – чинний Президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

      "Наступні кадрові зміни у НОК відбудуться 2022 року", – додав Томенко.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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