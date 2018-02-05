Глава КНДР прибуде на Олімпіаду до Південної Кореї

Голова президії Верховного народного зібрання КНДР Кім Ен Нам очолить делегацію Північної Кореї на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Офіційно Кім Ен Нам вважається главою північнокорейської держави, в той час як лідер КНДР Кім Чен Ин є її вищим керівником.

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Домовленість про участь спортсменів з КНДР в Олімпіаді і північнокорейських артистів у заходах в рамках ігор була досягнута під час переговорів між Північчю і Півднем на міністерському рівні.

Сам факт участі, а також високий рівень північнокорейського представництва на Олімпіаді розглядається спостерігачами як можлива ознака того, що в перспективі Пхеньян може піти на відновлення перерваних з його ініціативи переговорів з денуклеаризації Корейського півострова.