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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Глава КНДР прибуде на Олімпіаду до Південної Кореї

08:17, сьогодні 521 Читать новость на русском
Кім Ен Нам
Кім Ен Нам

Голова президії Верховного народного зібрання КНДР Кім Ен Нам очолить делегацію Північної Кореї на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Офіційно Кім Ен Нам вважається главою північнокорейської держави, в той час як лідер КНДР Кім Чен Ин є її вищим керівником.

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Домовленість про участь спортсменів з КНДР в Олімпіаді і північнокорейських артистів у заходах в рамках ігор була досягнута під час переговорів між Північчю і Півднем на міністерському рівні.

Сам факт участі, а також високий рівень північнокорейського представництва на Олімпіаді розглядається спостерігачами як можлива ознака того, що в перспективі Пхеньян може піти на відновлення перерваних з його ініціативи переговорів з денуклеаризації Корейського півострова.

Теги: Новини політики Олімпіада-2018 КНДР Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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