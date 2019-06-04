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      Глава КС Чехії обурений рішенням щодо готелю, який не хотів селити росіян через анексію Криму

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      Власник готелю Томаш Крчмарж
      Власник готелю Томаш Крчмарж / Фото з відкритих джерел

      Глава Конституційного суду Чехії Павел Рихетський заявив, що обурений ухвалою щодо власника готелю, який не селив росіян без осуду анексії Криму.

      Раніше Конституційний суд Чехії став на сторону готелю в Остраві, який вимагав від громадян Росії письмово підтверджувати свою незгоду з анексією Криму, повідомляє Radio Praha.

      Читайте також: "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація

      готель чехія анексія
      Записка на дверях готелю / Фото Радіо Свобода

      Отже, що передбачувана дискримінація дозволена, а заборонена тільки непередбачувана дискримінація? Перш за все, не можна вважати правдою те, що нібито не принизливо в рамках "споживчих" відносин суб'єктів вимагати від клієнта письмове підтвердження про згоду або незгоду з політикою своєї держави. Неправда і те, що допустима дискримінація на основі громадянства. Це принцип колективної провини, який взагалі в такому ділі не застосуємо,
      – сказав Рихетський.

      Справу повернуто на новий розгляд до Верховного адміністративного суду. Рихетський вважає, що справою можуть зайнятися європейські суди, адже в ході розгляду чеські судді виходили також з узгоджених принципів і європейського права, в тому числі що стосуються міжнародно-правових стандартів у сфері недопущення дискримінації. Вищий адміністративний суд (NSS), на його думку, повинен звернутися до Європейського суду в Люксембурзі.

      КС в той же час допускає, що "форма вираження позиції щодо Криму могла бути іншою, але це, тим не менш, не було суттю розгляду".

      Із чого почався скандал у чеському готелі?Скандал спалахнув навесні 2014 року, невдовзі по тому, як Росія анексувала український Крим. Коли у квітні того року готель Brioni перевірила Чеська комерційна інспекція, там виявили оголошення, що громадяни Росії не можуть поселитися там, якщо не підпишуть заяву з засудженням окупації Криму. Інспекція наклала на фірму-власник готелю штраф у 50 тисяч чеських крон. За нинішнім курсом – це майже 58 тисяч гривень. Згодом суди знизили штраф до 5 тисяч.

      Найвищий адміністративний суд тоді констатував, що висловлення політичної позиції не дає права примушувати клієнтів відмежовуватися від зовнішньої політики їхньої держави. Власники готелю не погодилися з цим і дійшли з оскарженнями до Конституційного суду.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Чехія Новини Криму Анексія Криму
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