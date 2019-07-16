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      Глава Міжнародного валютного фонду іде у відставку

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      Крістін Лагард подає у відставку з посади очільниці МВФ
      Крістін Лагард подає у відставку з посади очільниці МВФ / file.liga.net

      Директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оголосила, що покидає посаду. Рішення вона озвучила напередодні голосування щодо про призначення її головою Європейського центрального банку.

      Лагард зазначила, що покине МВФ 12 вересня, повідомляє BBC.

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      Я ухвалила це рішення в інтересах Фонду. Думаю, це дозволить правлінню МВФ зайнятися пошуками мого наступника,
      – підкреслила очільниця Валютного фонду.

      Вона тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника МВФ ще 2 липня, коли її висунули на пост очільниці Європейського центробанку. До слова, якщо Крістін Лагард таки очолить Європейський центральний банк, то буде першою жінкою на цій посаді.

      Що відомо про Крістін Лагард?Крістін Лагард – французька фінансистка. Раніше працювала на посаді економіки, фінансів та промисловості Франції. Очолювала Міжнародний валютний фонд з 2016 року.

      Лагард входить до сдесятки найвпливовіших жінок світу. Зокрема, їй вдалося відновити репутацію Валютного фонду після затяжної фінансової кризи у Греції.

      blog_ava
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      Теги: МВФ Крістін Лагард
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