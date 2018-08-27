Глава МЗС Австрії, на весіллі якої гуляв Путін, знепритомніла на форумі

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка нещодавно відгуляла власне весілля, знепритомніла під час Європейського форуму в Альпах.

Як пишуть місцеві ЗМІ, очільниці МЗС Австрії стало зле під час заходів, що відбувались на полях форуму в альпійському містечку Альпбах вдень у неділю.

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Інформацію про погіршення стану здоров'я глави відомства підтвердив представник МЗС Австрії Томас Шнелль.

За словами очевидців, вона навіть ненадовго втратила свідомість. Медики, які були присутні на форумі, швидко надали їй допомогу.

Міністр відпочиває в своєму номері в готелі і вже одужує,

– додав Шнелль.

Вже в понеділок Кнайсль була присутня на дискусійному заході форуму.

Фотозвіт вона оприлюднила на своїй сторінках у соцмережах.

#ÖIF Breakout Session zu „Integration: Kultur und Identität“ beim #efa18 u.a. mit @SeyranAtes.#Integration kann ohne Akzeptanz unserer Grundwerte nicht funktionieren. Sie sind das Fundament für vielfältige Lebens-& Entwicklungschancen in Ö & konstitutiv für die österr. Identität pic.twitter.com/b2bRCfo15V — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 27 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 18 серпня 53-річна глава МЗС Австрії Карін Кнайсль відсвяткувала весілля, на яке запросила президента Росії Володимира Путіна.