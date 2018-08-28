Глава МЗС Канади Христя Фріланд несподівано скасувала візит до України
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала свій візит до України, запланований на вівторок, 28 серпня.
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на МЗС Канади.
У відомстві пояснили, що скасування візиту Фріланд пов’язане із терміновими переговорами щодо вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою, які відбудеться у Вашингтоні.
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Додамо, що Фріланд, яка перебувала у Німеччині, вже вилетіла до США. Оскільки після України глава МЗС Канади повинна була продовжити своє європейську турне у Парижі, її візит до Франції теж був скасований.
Нагадаємо, в Україні Христя Фріланд планувала зустрітись із вищими посадовими особами держави: президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою МЗС Павлом Клімкіним.