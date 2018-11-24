Глава МЗС Росії відзначився відвертою брехнею про Бандеру і Шухевича

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відверто збрехав на прес-конференції про те, що лідер Організації українських націоналістів Степан Бандера і командир Української повстанської армії Роман Шухевич нібито були засуджені Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі.

Лаврова цитує прес-служба МЗС Росії.

Зазначимо, що російський міністр згадав про Шухевича і Бандеру, коментуючи події в Україні 2014 року.

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Нова влада негайно ухвалила закон, спрямований на заборону російської мови. Радикали, які вели головний наступ на законні органи та інститути влади, публічно, офіційно заявили про те, що росіяни повинні бути вигнані з Криму, тому що вони ніколи не думатимуть, як українці, і не шануватимуть українських героїв. Назвали при цьому Бандеру і Шухевича, які були поплічниками Гітлера і були, як і їм подібні, засуджені Нюрнберзьким трибуналом,

– заявив Лавров, збрехавши буквально щодо кожного сказаного ним "факту".

Зазначимо, що Міжнародний судовий процес над гітлерівцями відбувався в німецькому Нюрнберзі з 20 листопада 1945 року по 1 жовтня 1946 року. В жодному з 42-х томів Нюрнберзького трибуналу не згадується про обвинувальний вирок щодо Бандери або Шухевича, тому що це міф. Зокрема, в 39-у томі документації трибуналу міститься наказ німців знищувати бандерівців як борців за незалежність України.

Хто такий Степан Бандера? Український політичний діяч, один із чільних ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу ОУН – голова Проводу ОУН-Б. Разом з Ярославом Стецьком були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. Невдовзі після цього гітлерівці помістили Бандеру під домашній арешт, а потім – у центральну Берлінську в’язницю. 2 роки перебував у концтаборі Заксенгаузен, згодом Бандеру звільнили і запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак він відхилив пропозицію і на співпрацю з гітлерівцями не погодився.



Радянський уряд уповноважив КДБ вбити Бандеру в Мюнхені. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Хто такий Роман Шухевич? Найбільш відомий за псевдо "Тарас Чупринка" – український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль" у складі іноземних легіонів Вермахту (1941-1942). Генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА, голова Секретаріату Української головної визвольної ради (1943-1950). Борець за незалежність України у ХХ столітті.



Своє історичне призначення на вищих посадах в українському визвольно-революційному русі часів Другої світової війни Шухевич бачив, зокрема, у тому, щоб сконсолідувати сили ОУН, розхитані нацистськими репресіями.