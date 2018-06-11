Глава Нацбанку Смолій назвав умови для зміцнення гривні

Для зміцнення гривні на валютному ринку та збільшення платіжного балансу України в середньостроковій перспективі потрібне реальне збільшення внутрішнього виробництва, а також експорту товарів і послуг.

Як заявив глава Національного банку України Яків Смолій, поліпшення стану економіки позначиться, в свою чергу, і на курсі гривні.

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"Покращувати стан платіжного балансу необхідно не маніпуляціями з цифрами за допомогою курсу гривні, а реальним збільшенням внутрішнього виробництва і експорту", – наголосив він.

Голова Нацбанку додав, що для перетворень в економіці важливі структурні реформи, в тому числі для залучення довгострокового капіталу в Україну. Однією з ключових реформ в цьому напрямку є судова реформа.

Чиновник наголосив, що тільки структурні реформи дозволять по-справжньому підвищити якість життя українців.

Підвищення соціальних стандартів – це, звичайно, добре, але жити насправді успішно і благополучно можна тільки за рахунок реальних доходів, які створює економіка,

– пояснив Смолій.

Водночас, очільник НБУ заявив, що за високої інфляції монетарна політика регулятора буде залишатися жорсткою, хоча це і заважає пожвавленню економічного зростання.

"Якщо ми хочемо, щоб хтось купив обладнання, створив виробництво, реалізував інфраструктурний проект, то повинні взяти під контроль інфляцію, інакше жоден довгостроковий, стратегічний інвестор сюди не прийде", – додав Смолій.