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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Глава Пентагону намагається запобігти військовому удару США по Сирії, – The New York Times

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Джеймс Меттіс застерігає від негайного удару США по Сирії
Джеймс Меттіс застерігає від негайного удару США по Сирії / thenational.ae

У Пентагоні побоюються відкритого конфлікту між Росією, Іраном і Заходом, тому міністр оборони США Джеймс Меттіс спробував запобігти негайному військовому втручанню США в конфлікт у цьому регіоні.

Так, під час наради за зачиненими дверима в Білому домі Меттіс попросив надати більше доказів причетності Башара Асада до хімічної атаки, здійсненої на місто Дума 7 квітня, які переконали б світ у необхідності авіаудару по Сирії, пише The New York Times із посиланням на слова американських посадовців.

Читайте також: Глава Пентагону заявив, що США не збираються втручатися в громадянську війну в Сирії

За словами трьох співробітників президентської адміністрації, Меттіс заявив, що США, Британія і Франція повинні представити переконливі докази того, що уряд Сирії застосував хімзброю для атаки на Думу.

Видання нагадує, що 12 квітня глава Пентагону привселюдно виступив із застереженням і заявив, що США не будуть втручатися у громадянську війну в Сирії, але на стратегічному рівні намагаються "запобігти виходу ситуації з-під контролю".

Після виступу Меттіса на слуханнях у Комітеті Палати представників США з питань Збройних сил провідні радники Трампа з національної безпеки завершили зустріч, не ухваливши рішення про атаку, йдеться у статті.

На думку неназваного співробітника Міноборони, це свідчить про те, що "Меттіс прагне, аби США та їхні європейські союзники могли виправдати удар перед світовою громадськістю в умовах нищівної критики з боку Росії" – наймогутнішого партнера Асада.

У військових чиновників є підстави побоюватися ескалації. Росіяни масштабно вкладаються в те, щоб утримати Башара Асада при владі, вони заявили про себе як про істотно важливу силу на Близькому Сході, а удар Америки або союзників стане нагадуванням про те, наскільки Захід сильніший за Росію,
– прокоментувала Корі Шейк, колишня радниця Джорджа Буша-молодшого з національної безпеки.

Водночас, за твердженнями співробітників адміністрації США, навіть незважаючи на заклики Меттіса до обачності, важко собі уявити, щоб Трамп відступиться від рішення про авіаудар по Сирії, з огляду на його обіцянку відплати, зауважують автори публікації.

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Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Війна у Сирії Пентагон
Джерело: 24 Канал
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