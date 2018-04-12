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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Глава Пентагону заявив, що США не збираються втручатися в громадянську війну в Сирії

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс
Міністр оборони США Джеймс Меттіс / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що збройні сили США не братимуть участь у громадянській війні в Сирії, адже вони виконують свою місію щодо ліквідації ІДІЛ. Проте, додав, що збройні сили США можуть бути задіяні для реагування на те, чого прощати не можна – застосування хімічної зброї.

Про це він заявив під час слухань у Комітеті Палати представників США з питань Збройних сил, передає Укрінформ.

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"Наша стратегія залишається такою, як і рік тому – привести ситуацію до миру за посередництва ООН, але водночас, продовжувати придушувати ІДІЛ, поки вона не задихнеться", - заявив глава Пентагону.

Він підкреслив, що нинішня адміністрація, як і попередня, чітко визначили, що роль США в Сирії – це поразка ІДІЛ.

"Ми не збираємося втручатися в громадянську війну (в Сирії – ред.)", – наголосив Меттіс.

Він додав, що збройні сили США можуть бути задіяні для реагування на те, чого прощати не можна – застосування хімічної зброї.

Деякі речі просто неможна прощати", – підкреслив він.

"Причина того, що Асад досі перебуває при владі, пояснюється прикрими російськими вето в ООН, а також присутністю (в Сирії – ред.) російських та іранських військ", – зазначив глава Пентагону.

І додав: "Ми прагнемо припинити цю війну в рамках Женевського процесу, через зусилля ООН, які не були реалізовані, оскільки знову Росія постійно їх блокувала".

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США Пентагон
Джерело: 24 Канал
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