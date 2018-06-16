Глава Пентагону звинуватив Путіна в обурливих діях проти США

Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним намагається підірвати моральний авторитет Сполучених Штатів Америки та розколоти єдність НАТО.

Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс на випускному вечорі в військово-морському коледжі в Ньюпорті, передає "Інтерфакс".

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Він (президент РФ Володимир Путін – "24") прагне знизити привабливість західної демократичної моделі і намагається підірвати американський моральний авторитет. Його дії спрямовані не на те, щоб кинути виклик нашій зброї прямо зараз, але щоб послабити і скомпрометувати нашу віру в наші ідеали,

– заявив Меттіс.

За його словами, Росія стала першою з часів Другої світової війни країною, яка "перекреслила міжнародні кордони, застосувавши силу, в Грузії і Україні".

Окрім того, очільник Пентагону позитивно відреагував на перспективу відносин США з Північною Кореєю.

Меттіс наголосив, що саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина доводить, що "минуле не обов'язково визначає майбутнє" і відкриває можливість "нового шляху до миру".