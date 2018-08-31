Глава РПЦ Кирил розмовляє про Томос для УПЦ з Константинопольським патріархом Варфоломієм

У п’ятницю, 31 серпня, Московський патріарх, глава Російської православної церкви Кирил прибув до Стамбула на зустріч з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм. Під час зустрічі сторони мають обговорити питання надання Томосу Українській православній церкві.

Про це повідомляє "Громадське".

У складі делегації з Москви на зустріч також прибув глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ілларіон.

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Зазначимо, що з 1 по 3 вересня у Стамбулі відбудеться загальне зібрання єпископату Константинопольської Патріархії. На ньому обговорять питання про створення єдиної помісної української церкви.

Зустріч Московського та Константинопольського патріархів у Стамбулі pic.twitter.com/RgRVLXlfIr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Українці прийшли на місце зустрічі патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія у Стамбулі. Вони вимагають надати Українській православній церкві автокефалію pic.twitter.com/w4SKA3otOV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Патріарх Кирили прибув до Стамбула на зустіч з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Вони мають обговорити питання української церкви. До місця зустрічі вийшли близько 30 українців у вишиванках на підтримку автокефалії української православної церкви pic.twitter.com/WH4TQuButP — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.