Глава Ryanair прилетів у Київ: фото

Очільник найбільшого європейського лоукост-перевізника Ryanair Майкл О'Лірі прилетів в український аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Аvianews.com.

Читайте також: Крім Ryanair, в Україну можуть зайти ще два бюджетних авіаперевізники

"Сам глава Ryanair Майкл О'Лірі уже в Борисполі", – йдеться у повідомленні.

На фото поруч з им можна побачити і міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Також наголошується, що О'Лірі прилетів літаком Ryanair, який вдруге в історії приземлився у Борисполі.

Зазначимо, 23 березня в терміналі F аеропорту запланована прес-конференція за участю представників авіакомпанії Ryanair щодо початку польотів перевізника з України.

Сам глава Ryanair Майкл О'Лири уже в Борисполе. Ухххх pic.twitter.com/MTE5uBRavh — Avianews.com (@avianewscom) 22 марта 2018 г.

Нагадаємо, 21 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair і український аеропорт "Бориспіль" успішно завершили перемовини, відтак найближчим часом буде підписано угоду про польоти. Згодом з'явилась інформація, що Ryanair почне літатиме з "Борисполя" та аеропорту Львова з кінця жовтня 2018 року.