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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Глава Ryanair прилетів у Київ: фото

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Глава Ryanair Майкл О'Лірі прилетів у Київ
Глава Ryanair Майкл О'Лірі прилетів у Київ / Фото з Twitter

Очільник найбільшого європейського лоукост-перевізника Ryanair Майкл О'Лірі прилетів в український аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляється на Twitter-сторінці Аvianews.com.

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"Сам глава Ryanair Майкл О'Лірі уже в Борисполі", – йдеться у повідомленні.

На фото поруч з им можна побачити і міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Також наголошується, що О'Лірі прилетів літаком Ryanair, який вдруге в історії приземлився у Борисполі.

Зазначимо, 23 березня в терміналі F аеропорту запланована прес-конференція за участю представників авіакомпанії Ryanair щодо початку польотів перевізника з України.

Нагадаємо, 21 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair і український аеропорт "Бориспіль" успішно завершили перемовини, відтак найближчим часом буде підписано угоду про польоти. Згодом з'явилась інформація, що Ryanair почне літатиме з "Борисполя" та аеропорту Львова з кінця жовтня 2018 року.

Теги: Новини України Ryanair Новини Борисполя Володимир Омелян Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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