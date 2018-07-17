Глава Samsung засвітив ще неанонсований смартфон Galaxy Note9

СЕО компанії Samsung Дон-Джин Кох випадково показав новий флагманський смартфон компанії Galaxy Note9. Очільника компанії зняли папараці в пристроєм у руках.

Про це повідомляє sammobile.com.

Як раніше повідомлялось, Samsung Galaxy Note9 ззовні мало чим відрізнятиметься від Note8, але у нього буде інше розміщення модуля камер і сенсор відбитків пальців. Про що й свідчити фото папраці. На кадрах видно, що сенсор відбитків розміщений нижче камери.

Читайте також: У мережі розкрили останній секрет суперфлагмана Samsung Galaxy Note9

Також відомо, що новий флагман отримає стилус S Pen. За чутками пристрій матиме 6,4-дюймовий витягнутий AMOLED-дисплей, а ємність акумулятора буде 3850-4000 мАг.

Galaxy Note9 засвітив глава компанії Samsung

Як відомо, Samsung планує офіційно представити Galaxy Note9 дев'ятого серпня.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно