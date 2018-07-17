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Глава Samsung засвітив ще неанонсований смартфон Galaxy Note9

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Реальне фото Galaxy Note9
Реальне фото Galaxy Note9 / sammobile.com

СЕО компанії Samsung Дон-Джин Кох випадково показав новий флагманський смартфон компанії Galaxy Note9. Очільника компанії зняли папараці в пристроєм у руках.

Про це повідомляє sammobile.com.

Як раніше повідомлялось, Samsung Galaxy Note9 ззовні мало чим відрізнятиметься від Note8, але у нього буде інше розміщення модуля камер і сенсор відбитків пальців. Про що й свідчити фото папраці. На кадрах видно, що сенсор відбитків розміщений нижче камери.

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Також відомо, що новий флагман отримає стилус S Pen. За чутками пристрій матиме 6,4-дюймовий витягнутий AMOLED-дисплей, а ємність акумулятора буде 3850-4000 мАг.

Galaxy Note9

Galaxy Note9 засвітив глава компанії Samsung

Як відомо, Samsung планує офіційно представити Galaxy Note9 дев'ятого серпня.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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