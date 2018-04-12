Глава ЦРУ підтримує плани надати Україні летальну зброю
Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео, чию кандидатуру розглядають на пост держсекретаря США, заявив, що підтримує збереження санкцій проти Росії до виконання мінських домовленостей.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
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"Так, сенатор, (санкції треба зберегти – ред.)", – сказав він, відповідаючи на відповідне запитання на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу.
До того ж, він заявив, що підтримує плани надати Україні летальну зброю. А також додав, що не визнає анексію Криму Росією і буде боротися за те, щоб в США не визнали законність цієї події.
Джерело: 24 Канал
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