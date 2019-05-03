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      Глава УГКЦ митрополит Святослав став почесним громадянином Львова

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      Святослав Шевчук і Андрій Садовий
      Святослав Шевчук і Андрій Садовий / Прес-служба штабу Львівської міської ради

      Блаженнішому Святославу – очільнику Української греко-католицької церкви – присвоїли звання почесного громадянина Львова.

      Церемонія вручення відбулась під час урочистого засідання сесії Львівської міської ради з нагоди дня міста 3 квітня. Цього року місто відначає 763 роки. 

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      "Хочу дуже подякувати та привітати усіх вас із тим, що Львів має таке гарне свято, яке співпадає з Днем святого Юрія. Для мене сьогодні бути тут між вами та отримати таке високе звання від львівської громади – це особлива честь. Коли я переглядав, хто ж є серед почесних громадян міста Львова, то побачив, що відсьогодні перебуваю у дуже доброму товаристві. Але розумію, що не так я став почесним громадянином міста Львова, як Українська греко-католицька церква стає почесною у тому святому, славному, історичному місті", – сказав Святослав. 

      Хто такий Блаженніший Святослав? 49-річний Святослав Шевчук очолює Українську греко-католицьку церкву з березня 2011 року та є верховним архієпископом Києво-Галицьким. Народився у місті Стрий, що на Львівщині. Закінчив Бориславське медичне училище, хоча одночасно навчався у підпільній греко-католицькій духовній семінарії. На початку 1990-х років навчався в Центрі філософсько-богословських студій "Дон Боско" у Буенос-Айресі, потім – у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа та в Папському університеті св. Томи Аквінського в Римі. Також очолював Львівської духовної семінарії Святого Духа.

      Зазначимо, що почесне завання громадянина Львова цьогоріч отримали ще двоє людей – митрополит львівський ПЦУ високопреосвященний Макарій та патріарх ПЦУ святійший Філарет.

       

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      Теги: Новини України Святослав Шевчук Новини Львова
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