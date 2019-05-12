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      Глава УГКЦ Святослав зворушливо привітав матерів зі святом: відео

      65 Читать новость на русском
      Дякую, що не побоялися прийняти дар материнства, – глава УГКЦ
      Дякую, що не побоялися прийняти дар материнства, – глава УГКЦ / Фото з відкритих джерел

      Глава Української греко-католицької церкви Святослав привітав українських жінок із Днем матері. Він наголосив, що мати – це не просто рідне і глибоке слово.

      Мати – це особлива особа, особлива людина в житті кожного з нас, у житті кожної дитини, про це сказав у своєму відеозверненні.

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      Він подякував матерям за те, що не побоялися прийняти від Господа дар материнства.

      Якщо Україна має справжніх жертовних християнських матерів, то тоді вона стає матір'ю для всіх нас,
      – сказав глава УГКЦ. 

      Блаженніший Святослав додав, що "у цей день схиляємо перед вами наші голови з вдячністю у серці".

      "У цей день ми молимося за вас, дорогі наші матері. Молимося за те, щоби ваші діти були для вас джерелом радості, а не смутку. Ми молимося, щоби тягарі материнства, тягарі християнського виховання ваших дітей силою і благодаттю Святого Духа були оцим легким ярмом Христовим, яке ви з радістю у його благодаті разом з Ним зможете сповнити", – наголосив він.

       

      blog_ava
      День матері: привітання для найдорожчих
      сьогодні
      19985
      Теги: УГКЦ Святослав Шевчук День матері Традиції Новини України Новини політики
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