Глава української Прем'єр-ліги вже в грудні може покинути свою посаду
Глава української Прем'єр-ліги швейцарець Томас Грімм прокоментував інформацію про можливу відставку.
"Чесно кажучи, я не розумів усього, що говорили російською та українською мовами. Можливо, представники клубів і справді висловлювали незадоволення моєю роботою. Клуби вправі вільно виражати свою думку. Якщо вони вважають, що я вже не маю бути президентом, вони можуть внести це питання на розгляд наступних зборів", - заявив Грімм в коментарі "Футбол News".
Читайте також: Українські клуби не зуміли домовитися про розширення УПЛ та боротьбу з договірними матчами
"Я розчарований, що сьогодні клуби не приїхали. Не розумію, з якої причини це сталося. Це перший в моїй кар’єрі випадок, коли зустріч не відбулася через відсутність кворуму", - додав очільник УПЛ.
Таким чином збори, за словами Грімма, перенесли на 20-е грудня. Ймовірно, що саме тоді може вирішитися, чи продовжуватиме швейцарець працювати в УПЛ.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Вибір редакції
-
Головні новини 6 грудня: День Збройних сил України та припинення дії договору про дружбу з РФсьогодні , 22:05
-
"Ми все одно будемо контролювати": США озвучили Росії вимоги щодо ракетного договорусьогодні , 21:30
-
Xiaomi представила перший в світі смартфон на процесорі Qualcomm Snapdragon 855сьогодні , 21:04