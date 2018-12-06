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      Глава української Прем'єр-ліги вже в грудні може покинути свою посаду

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      Томас Грімм
      Томас Грімм / iSport.ua

      Глава української Прем'єр-ліги швейцарець Томас Грімм прокоментував інформацію про можливу відставку.

      "Чесно кажучи, я не розумів усього, що говорили російською та українською мовами. Можливо, представники клубів і справді висловлювали незадоволення моєю роботою. Клуби вправі вільно виражати свою думку. Якщо вони вважають, що я вже не маю бути президентом, вони можуть внести це питання на розгляд наступних зборів", - заявив Грімм в коментарі "Футбол News".

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      "Я розчарований, що сьогодні клуби не приїхали. Не розумію, з якої причини це сталося. Це перший в моїй кар’єрі випадок, коли зустріч не відбулася через відсутність кворуму", - додав очільник УПЛ.

      Таким чином збори, за словами Грімма, перенесли на 20-е грудня. Ймовірно, що саме тоді може вирішитися, чи продовжуватиме швейцарець працювати в УПЛ.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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