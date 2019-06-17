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      Глава УПЦ МП Онуфрій і скандальний "опоблоківець" з'їздили у Росію до патріарха РПЦ Кирила: фото

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      Митрополит УПЦ МП Онуфрій і патріарх РПЦ Кирило
      Митрополит УПЦ МП Онуфрій і патріарх РПЦ Кирило / прес-служба РПЦ

      Якщо Медведчукові "опоблоківці" оббивають пороги кабінету російського прем’єра Медведєва, то інші – з головою занурились у релігію і наносять візит очільнику Російської православної церкви патріарху Кирилу.

      Так, одіозний "опоблоківець" Вадим Новінський разом із главою УПЦ МП Онуфрієм у Росії навідалися до патріарха Кирила. Зазначимо, що під час партійного з’їзду "Опозиційного блоку" звучали фрази про теперішній "церковний розкол" і важливість "виправлення помилок" у майбутньому.

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      Фото, на якому він стоїть поміж священнослужителів РПЦ, Новінський розмістив на своїй Facebook-сторінці, але потім він видалив цей допис.

      релігія РПЦ Новінський
      Новінський разом із Онуфрієм з'їздили до глави РПЦ у Москву/ фото з соцмереж

      "Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі. День святої Трійці", – підписав він знімок.

      На сайті лаври повідомляється, що митрополит Онуфрій брав участь у спільному служінні з патріархом Кирилом.

      Так, глава РПЦ подарував Онуфрію архієрейський одяг зеленого кольору, в якому відбувається богослужіння на Трійцю.

      Глава УПЦ МП у відповідь подякував Кирилу "за святі молитви і підтримку в тих труднощах і випробуваннях, які сьогодні переживає Українська Православна Церква".

      Варто наголосити, що очільник РПЦ Кирило вважає Православну церкву України об'єднанням двох угруповань розкольників. На його думку, УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм як була, так і залишається "благодатним, духовним організмом" в Україні.

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      Теги: Новини політики Новини України Релігія РПЦ УПЦ МП Опозиційний блок Вадим Новинський
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