Глава УПЦ МП Онуфрій і скандальний "опоблоківець" з'їздили у Росію до патріарха РПЦ Кирила: фото

Якщо Медведчукові "опоблоківці" оббивають пороги кабінету російського прем’єра Медведєва, то інші – з головою занурились у релігію і наносять візит очільнику Російської православної церкви патріарху Кирилу.

Так, одіозний "опоблоківець" Вадим Новінський разом із главою УПЦ МП Онуфрієм у Росії навідалися до патріарха Кирила. Зазначимо, що під час партійного з’їзду "Опозиційного блоку" звучали фрази про теперішній "церковний розкол" і важливість "виправлення помилок" у майбутньому.

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Фото, на якому він стоїть поміж священнослужителів РПЦ, Новінський розмістив на своїй Facebook-сторінці, але потім він видалив цей допис.



Новінський разом із Онуфрієм з'їздили до глави РПЦ у Москву/ фото з соцмереж

"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі. День святої Трійці", – підписав він знімок.

На сайті лаври повідомляється, що митрополит Онуфрій брав участь у спільному служінні з патріархом Кирилом.

Так, глава РПЦ подарував Онуфрію архієрейський одяг зеленого кольору, в якому відбувається богослужіння на Трійцю.

Глава УПЦ МП у відповідь подякував Кирилу "за святі молитви і підтримку в тих труднощах і випробуваннях, які сьогодні переживає Українська Православна Церква".

Варто наголосити, що очільник РПЦ Кирило вважає Православну церкву України об'єднанням двох угруповань розкольників. На його думку, УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм як була, так і залишається "благодатним, духовним організмом" в Україні.